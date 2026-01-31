Cassano sorprende tutti | Mi sto ricredendo su Dimarco Vi spiego il perché…
Cassano sorprende tutti e dice di aver cambiato idea su Dimarco. Durante il podcast Viva El Futbol, ha spiegato i motivi di questo suo ricredersi, commentando le ultime partite dell’esterno dell’Inter. Le sue parole hanno sorpreso i tifosi, che non si aspettavano questa svolta.
Inter News 24 Cassano, nel podcast Viva El Futbol, ha parlato così di Dimarco e delle recenti prestazioni dell’esterno nerazzurro. L’ex fuoriclasse Antonio Cassano, durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, ha spiazzato i telespettatori con un’inaspettata inversione di marcia su Federico Dimarco. Il terzino nerazzurro, protagonista di un inizio di stagione folgorante, sembra aver finalmente convinto anche il suo critico più feroce. Cassano ha ammesso con la solita schiettezza di aver rivisto il suo giudizio, sottolineando come la crescita del calciatore non riguardi solo la qualità tecnica, ormai nota, ma soprattutto lo spessore caratteriale mostrato in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu a Dazn: «Ecco perché il cambio di Dimarco per Luis Henrique, su Sommer la colpa è mia e vi spiego perché. Questo weekend lo dedico alla mia famiglia, se lo merita»
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Pisa, spiegando le ragioni dietro alcune scelte di formazione, come il cambio di Dimarco con Luis Henrique e il coinvolgimento su Sommer.
