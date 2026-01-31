Caso urbanistica L’ex vicesindaco reclama i danni

Questa mattina si è aperto il processo al Tribunale di Monza che riguarda l’ex vicesindaco di Usmate Velate, coinvolto in un caso di presunta corruzione urbanistica. Il procedimento è partito con qualche intoppo, e intanto l’ex vicesindaco ha già annunciato di voler chiedere i danni. La vicenda ha acceso i riflettori sul modo in cui sono state gestite alcune pratiche edilizie nel paese.

Falsa partenza per il processo al Tribunale di Monza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Il dibattimento è slittato a metà febbraio per l'aggiudicazione a un diverso collegio giudicante. Ma nel frattempo ha depositato la richiesta di costituirsi parte civile per un risarcimento dei danni l'ex vicesindaco Pasquale De Sena (indagato in qualità di avvocato sulla trattativa per un terreno, ma poi archiviato), insieme alla moglie promissario acquirente di due appartamenti del complesso residenziale " Verde Manara " confiscato al costruttore Alberto Riva perché ritenuto frutto di una lottizzazione abusiva.

