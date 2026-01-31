Caso Mansouri quel verbale dubbio nel passato dell’agente

La procura di Milano ha annunciato che seguirà da vicino il caso dell’omicidio di Abderrahim Mansouri. Gli inquirenti lavorano senza sosta, giorno e notte, per fare luce sul caso e trovare i responsabili. La vicenda resta ancora aperta e molto delicata.

Per la procura di Milano, quello dell'omicidio di Abderrahim Mansouri è un caso su cui bisogna lavorare «giorno e notte». Quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì, con il colpo di pistola sparato da un agente contro il 28enne marocchino, pusher di professione, nella zona di via Impastato, in uno dei cuori dello spaccio meneghino, va ricostruito con la massima attenzione: sia nella dinamica dell'evento – l'indagato durante l'interrogatorio ha detto di aver aperto il fuoco perché Mansouri gli aveva puntato un'arma che poi si è rivelata a salve – sia per quello che riguarda i contorni. PERCHÉ IL POLIZIOTTO sotto indagine – ma non sospeso dal servizio – è uno di quelli che l'ambiente complicato della periferia sud lo conosce bene, il «boschetto della droga» è praticamente «il suo ufficio», dicono i colleghi: infatti sapeva anche chi fosse l'uomo morto al punto da essere stato in grado di dire al pm che lo interrogava, Giovanni Tarzia, pure quale fosse il suo soprannome: «Zack».

Il poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo aveva già avuto problemi in passato.

