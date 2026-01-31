Ieri a Firenze si sono concluse le udienze del caso Keu. I difensori degli imputati hanno presentato le loro richieste, alcuni optando per il rito abbreviato, altri chiedendo il non luogo a procedere. Le prime sentenze sono attese già a marzo.

Ieri davanti al gup di Firenze si sono concluse tutte le discussioni, sia dei difensori degli imputati che hanno scelto di definire la posizione con rito abbreviato, sia dei legali che hanno discusso il non luogo a procedere. Resta solo un passaggio per l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu che vede imputate 24 persone fisiche e sei società: il 27 marzo – abbiamo appreso – il giudice emetterà sentenza per i quattro abbreviati e si pronuncerà sulle richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla procura antimafia di Firenze. Sono quattro, appunto, le posizioni, tutte del filone aretino dell’indagine della procura antimafia, che hanno optato per il processo lampo (giudizio allo stato degli atti e riduzione di un terzo della pena in caso di condanna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Keu e udienze. Prime sentenze a marzo

Approfondimenti su Keu Udienze

Si prosegue l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu davanti al giudice per le udienze preliminari di Firenze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Keu Udienze

Argomenti discussi: Caso Keu e udienze. Prime sentenze a marzo; Pnrr, inchiesta sui fondi persi. Le audizioni in commissione.

Il caso Keu, altro rinvio: Per acquisire documentiUn altro rinvio. Stavolta a settembre. Dopo un duello di eccezioni. E’ l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu che si è trovata ieri – si apprende - a sciogliere nodi emersi al precedente passaggio ... lanazione.it

Caso Keu davanti al giudice. Parola alla pubblica accusaRisolto il nodo del reato dell’abuso d’ufficio dovrebbe iniziare la discussione. A rischiare il rinvio a giudizio sono 24 persone e sei società. Oggi l’udienza. Si torna in aula oggi, davanti il ... lanazione.it