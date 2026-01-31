Il Tribunale del Riesame di Genova ha deciso di mantenere in carcere Mohammed Hannoun, confermando la misura cautelare. La sentenza non si limita a una verifica formale, ma sembra sottolineare che l’uomo avrebbe finanziato consapevolmente Hamas. La decisione arriva dopo settimane di indagini e testimonianze che puntano a un coinvolgimento diretto nelle attività del gruppo palestinese. Hannoun resta quindi in cella, in attesa di sviluppi nel procedimento giudiziario.

La scelta del Tribunale del Riesame di Genova di lasciare Mohammed Hannoun in detenzione preventiva non si limita a confermare una misura cautelare già disposta, ma assume un significato che travalica il normale controllo giurisdizionale. Con il provvedimento del 16 gennaio, i giudici delineano una presa di posizione chiara e deliberata: aderire all’impostazione della Procura, rafforzandone la tenuta giuridica e sottraendola alle letture ideologiche e alle semplificazioni politiche che hanno accompagnato, negli ultimi mesi, il confronto pubblico su Gaza e su Hamas. Il nodo centrale dell’ordinanza riguarda la definizione del ruolo attribuito a Hannoun, individuato non come figura marginale o simpatizzante occasionale, ma come parte integrante di un meccanismo di finanziamento strutturato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Hannoun, il Riesame di Genova conferma il carcere: «Finanziamento consapevole di Hamas»

