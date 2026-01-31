La conferma arriva dai test del Dna: i resti trovati il primo gennaio in una torre abbandonata sull’Appennino modenese sono della 32enne scomparsa. La famiglia ora può finalmente chiudere un capitolo doloroso, ma la vicenda lascia ancora molti punti da chiarire. La polizia continuerà a indagare per capire cosa sia successo realmente a Daniela Ruggi.

Daniela Ruggi è morta? Cosa dicono gli esami del Dna e cosa resta da chiarire. Una svolta drammatica, che mette fine a mesi di speranze e apre un nuovo capitolo giudiziario: i resti rinvenuti il 1° gennaio in una torre diroccata sull’Appennino modenese sono di Daniela Ruggi. La conferma arriva dagli esami del Dna, che hanno confrontato campioni prelevati da oggetti personali della giovane e dalla madre. Daniela Ruggi, 32 anni, era scomparsa il 19 settembre 2024 dopo essere stata vista per l’ultima volta il giorno precedente. Da allora, nessuna traccia. Fino alla macabra scoperta di inizio anno, quando due escursionisti hanno trovato un teschio, una ciocca di capelli e un reggiseno all’interno di una torre abbandonata nei pressi della sua abitazione a Vitriola di Montefiorino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Daniela Ruggi, il Dna conferma che i resti sono della 32enne scomparsa, la reazione della famiglia

Sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel 2024 in provincia di Modena.

Modena, 2 gennaio – I resti trovati nell'antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa ormai da qualche settimana.

