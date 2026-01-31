Casa | Santori Lega al fianco dei cittadini contro operazione Enasarco partecipero’ a flash mob

Domani, Santori della Lega scende in piazza con i cittadini contro l’operazione sugli alloggi ex Enasarco. Il politico parteciperà a un flash mob organizzato dai comitati locali per dire no all’acquisizione coatta degli immobili. La manifestazione si svolge in un momento di forte tensione tra chi difende le case e chi vuole portare avanti la procedura. Santori ha confermato il suo pieno sostegno e si unisce alla protesta popolare.

"Esprimo il mio pieno sostegno e prenderò parte all'iniziativa dei comitati cittadini che domani scenderanno in piazza contro l'operazione sugli alloggi ex Enasarco per dire ancora una volta no all'acquisizione coatta". Così Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, si è espresso riguardo al Flash mob indetto dai comitati dei proprietari di appartamenti ex Enasarco, che si svolgerà oggi, 31 gennaio, alle 15:00 in via Pollenza, angolo via Casale di San Basilio. Questo evento è stato organizzato contro l'acquisizione di immobili Enasarco da parte di Roma Capitale, destinati a diventare alloggi popolari.

