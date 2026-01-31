Casa di riposo vicino all’ospedale | Andiamo avanti con l’Ast

Il progetto della casa di riposo vicino all’ospedale di Tolentino non è stato abbandonato. Il sindaco Mauro Sclavi ha aggiornato i consiglieri: i lavori nell’attuale struttura hanno portato ad aggiungere sette posti letto, con tre camere doppie e una singola. Ora si sta concludendo l’accordo con l’Ast per cedere il terreno alla nuova struttura.

Non è naufragato il progetto della nuova casa di riposo vicino all' ospedale di Tolentino. In risposta all'interrogazione della consigliera Silvia Tatò (FdI), il sindaco Mauro Sclavi (nella foto in consiglio comunale) ha fatto il punto tra i lavori in corso nella struttura esistente, "che hanno permesso di realizzare tre camere doppie e una singola, ovvero sette posti letto in più per pazienti residenziali gravi", e la nuova progettualità, "per la quale si sta ultimando, con l'Ast, la fase per la cessione del terreno". "Per gli interventi nella casa di riposo Porcelli avevamo stanziato 500mila euro del bilancio comunale – ha spiegato Sclavi –.

