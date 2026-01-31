La Casa di Comunità e la Centrale 118 di Siena-Grosseto sono al centro di un pressing forte. Le due strutture sono considerate prioritarie, e le autorità chiedono di velocizzare i lavori per consegnarle il prima possibile. L’obiettivo è garantire servizi più efficienti e risposte più rapide ai cittadini.

"La nuova Casa di Comunità e la nuova Centrale operativa 118 Siena-Grosseto sono una priorità assoluta, sulle quali è necessaria un’accelerazione per dare risposte concrete ai cittadini". Così l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano interviene sullo stand by di due progetti ’immobiliari’ a Siena con l’ Asl Sud Est. "Proprio nei giorni scorsi – dice l’assessore – ho incontrato il direttore generale Marco Torre, per fare chiarezza sullo stato delle cose su questi due interventi. Ho ribadito la priorità assoluta di entrambe e la necessità di avviare in senso compiuto i nuovi servizi della Casa di Comunità indipendentemente dalla situazione dell’immobile in viale Sardegna ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità e Centrale 118: "Accelerare su progetti prioritari"

