Casa della Comunità di Sassuolo attivato accesso temporaneo per i lavori di ristrutturazione
Dal prossimo lunedì 2 febbraio inizieranno i lavori di ristrutturazione all’ingresso principale della Casa della Comunità "Orizzonte di Salute" di Sassuolo in via Fratelli Cairoli 19.Per tutta la durata dell’intervento – stimato in circa un mese – sia i cittadini che gli operatori sanitari.🔗 Leggi su Modenatoday.it
