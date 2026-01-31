Caruso si preoccupa per la sua Niscemi, che definisce “un pezzo della mia vita”. Intanto, a San Giovanni, la squadra dell’Omag-Mt lavora duro in palestra, concentrata sulla partita di domani contro Pinerolo, decisiva per la salvezza.

A San Giovanni, in casa Omag-Mt, il lavoro in palestra prosegue senza sosta in vista dello scontro salvezza di domani contro Pinerolo. A Niscemi, casa della centrale Sara Caruso, invece il tempo sembra essersi fermato, con le frane che hanno tagliato in due il paese siciliano lasciando migliaia di persone senza abitazione. Dalla Romagna, il pensiero della pallavolista corre dritto alla sua famiglia che vive lì, con il fiato sospeso. "Ogni mattina ho paura che possa succedere altro, che frani un altro pezzo di paese", racconta la giocatrice classe 2001. Caruso, come ha saputo della frana? "Sono stata avvisata dai messaggi sul gruppo WhatsApp della famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caruso in ansia per la sua Niscemi: "Lì c’è un pezzo della mia vita"

Approfondimenti su Caruso Niscemi

Ultime notizie su Caruso Niscemi

