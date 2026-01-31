Carta docente boom di accrediti con ricorso | oltre 311mila euro nelle province di Padova e Venezia

Oltre 311mila euro sono stati accreditati nelle province di Padova e Venezia grazie alle azioni legali e sindacali portate avanti dall’ANIEF Veneto sulla Carta elettronica del docente. La quantità di accrediti è aumentata notevolmente, e molti insegnanti si sono affidati ai ricorsi per ottenere quanto spetta loro. La situazione dimostra come le iniziative legali possano fare la differenza per i docenti in tutta la regione.

di Maurizio Scazzeri – Un vero e proprio boom di accrediti sta interessando le province di Padova e Venezia grazie all’azione sindacale e legale di ANIEF Veneto sulla Carta elettronica del docente. Nella provincia di Padova, le somme già restituite ai docenti superano i 175.000 euro. Un dato particolarmente significativo se si considera che circa il 65% degli importi è stato attribuito grazie ai ricorsi per ottemperanza, strumenti giuridici indispensabili per ottenere l’esecuzione concreta delle sentenze favorevoli, a fronte delle iniziali inadempienze dell’amministrazione. Le pronunce hanno riguardato diverse annualità scolastiche, dal 20172018 fino al 20232024, con il riconoscimento di uno o più voucher per ciascun ricorrente e importi complessivi che arrivano fino a 3.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

