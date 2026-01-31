Carta docente boom di accrediti con ricorso | oltre 311mila euro nelle province di Padova e Venezia

Oltre 311mila euro sono stati accreditati nelle province di Padova e Venezia grazie alle azioni legali e sindacali portate avanti dall’ANIEF Veneto sulla Carta elettronica del docente. La quantità di accrediti è aumentata notevolmente, e molti insegnanti si sono affidati ai ricorsi per ottenere quanto spetta loro. La situazione dimostra come le iniziative legali possano fare la differenza per i docenti in tutta la regione.

di Maurizio Scazzeri – Un vero e proprio boom di accrediti sta interessando le province di Padova e Venezia grazie all’azione sindacale e legale di ANIEF Veneto sulla Carta elettronica del docente. Nella provincia di Padova, le somme già restituite ai docenti superano i 175.000 euro. Un dato particolarmente significativo se si considera che circa il 65% degli importi è stato attribuito grazie ai ricorsi per ottemperanza, strumenti giuridici indispensabili per ottenere l’esecuzione concreta delle sentenze favorevoli, a fronte delle iniziali inadempienze dell’amministrazione. Le pronunce hanno riguardato diverse annualità scolastiche, dal 20172018 fino al 20232024, con il riconoscimento di uno o più voucher per ciascun ricorrente e importi complessivi che arrivano fino a 3.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta Docente

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Carta del docente e Maturità 2026, settimana decisiva per la scuola: si sblocca tutto entro la fine di gennaio?; Maturità 2026 e Carta docente, la svolta di fine gennaio: dalle nuove regole dell'esame all'incognita sui 500 euro; Carta docente, devo spendere il residuo del bonus 2024/25 entro il 31 gennaio 2026? Posso acquistare pc e tablet? Chiarimenti; Carta del Docente: proroga dell’incarico a CONSAP. Attesa per l'accredito del bonus 2025/26.

Carta del docente 2025/2026, rinnovato accordo con la società Consap fino al 2028: le novitàEntro la fine di gennaio dovrebbe finalmente sbloccarsi la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto. È la prima volta che, al rientro in classe d ... tecnicadellascuola.it

Carta del Docente 2026: conto alla rovescia. Quando arriva il bonus e le nuove date di sbloccoScopri le novità sulla Carta del Docente 2026! Leggi di più sulla rivoluzione del bonus per i docenti precari. informazionescuola.it

In cerca di suggerimenti. Sembra che entro agosto dovrò spendere tutta la carta docente anche gli a rientrati accreditati dopo la vincita del ricorso...quindi circa 1700 euro. Suggerimenti per un buon utilizzo Il computer l'ho cambiato 2 anni fa e non vorrei com facebook

Carta docente, atteso entro il 30 gennaio il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito che stabilirà criteri, modalità di assegnazione e importo per l'a.s. 2025/26. Seguirà poi l'accredito, per il quale non sono stati ancora indicati i tempi. x.com