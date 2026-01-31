Carnevale torna la biennale di pittura | le novità e i protagonisti

Domani prende il via a Foiano della Chiana la 14ª edizione del Premio biennale nazionale di pittura “Incontri d’arte”. Fino al 1° marzo, artisti provenienti da tutta Italia si sfideranno in questa gara, che ogni anno richiama appassionati e critici. La mostra torna in città dopo due anni di stop, portando novità e nuovi protagonisti nel mondo della pittura.

Da domani al 1° marzo a Foiano della Chiana, torna per la sua 14° edizione il Premio biennale nazionale di pittura “Incontri d’arte”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Foiano della Chiana, in collaborazione con Associazione Carnevale Foiano della Chiana e con il patrocinio di Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Arezzo. Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia. L’obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente il territorio foianese e la sua manifestazione più famosa attraverso l’ arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

