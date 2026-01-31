carnevale di viareggio tutto pronto per il via il concerto di rita pavone apre le danze

Dopo settimane di attesa, il Carnevale di Viareggio inizia ufficialmente. Questa mattina, il concerto di Rita Pavone ha aperto le danze, attirando un folto pubblico in piazza. La città si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di parate, carri allegorici e spettacoli, con tante persone già in strada pronte a divertirsi.

Viareggio, 31 gennaio 2026 – Dopo tanta attesa su il sipario sul Carnevale di Viareggio. Con un fine settimana ricco di eventi. Il clou sarà ovviamente domenica con il primo dei sei corsi mascherati, al termine del quale ci sarà il consueto spettacolo piromusicale. Poi tutti sotto la Torre per concludere in bellezza il weekend in maschera con il rione Vecchia Viareggio che apre i battenti già stasera. E per l’appunto già oggi si comincerà a respirare l’atmosfera di Carnevale. Con appuntamenti che spaziano dalla musica all’arte passando da eventi popolari come le feste rionali. Carnevale di Viareggio, scatta il divieto di contenitori di vetro e bombolette spray Ad aprire il Carnevale sarà oggi alle 18 al teatro Eden il concerto inaugurale di Rita Pavone, una big della musica italiana e internazionale che domani mattina alla Gamc alle 11,30 riceverà dalle mani della presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, il premio Ondina d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

