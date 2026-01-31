Sul lungomare di Viareggio, con il mare che si fa ascoltare ancora all’alba, si sta preparando l’ennesima edizione del Carnevale. Giganti di cartapesta, pronti a sfilare, portano in piazza messaggi contro guerra e crisi climatica. La città toscana si trasforma in un grande palcoscenico, come fa da più di centocinquant’anni, attirando visitatori e artisti da tutto il mondo.

Sul lungomare di Viareggio, dove il mare d’inverno sussurra alle prime luci dell’alba, sta per compiersi ancora una volta quel miracolo laico che da oltre centocinquant’anni trasforma una città toscana in un teatro vivente della contemporaneità. Non semplici carri allegorici, ma cattedrali mobili di cartapesta alte fino a trenta metri che raccontano il presente con l’arma più potente che l’umanità abbia mai conosciuto: l’ironia. Quest’anno, come ogni anno dal lontano 1873, i maestri carristi viareggini hanno scelto di puntare il dito dove fa più male, dove la cronaca incontra la coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Carnevale di Viareggio: giganti di cartapesta contro guerra e crisi climatica

