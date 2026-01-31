Carlo Conti svela i duetti inediti e le reinterpretazioni sorpresa che animano la serata di Sanremo all’Ariston

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il palco dell’Ariston si trasforma in un palcoscenico di sorprese. Carlo Conti annuncia duetti inediti e reinterpretazioni sorprendenti, pronti a coinvolgere il pubblico di Sanremo. Le collaborazioni che non ti aspetti e gli omaggi alla musica italiana e internazionale promettono una serata ricca di emozioni.

Il palco dell’Ariston si prepara a diventare teatro di un’esplosione di emozioni, collaborazioni inaspettate e omaggi alla storia della musica italiana e internazionale. Carlo Conti, alla guida della 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha svelato i duetti e le reinterpretazioni che animeranno la serata di venerdì 27 febbraio, confermando che la kermesse non è solo un concorso canoro, ma un evento che racconta le generazioni, le contaminazioni e le emozioni che la musica sa suscitare. Tra le coppie più attese, Tommaso Paradiso si affianca a Stadio per una rilettura di *L’ultima luna*, mentre Chiello incontra Morgan in un duetto sul classico *Mi sono innamorato di te*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

carlo conti svela i duetti inediti e le reinterpretazioni sorpresa che animano la serata di sanremo all8217ariston

© Ameve.eu - Carlo Conti svela i duetti inediti e le reinterpretazioni sorpresa che animano la serata di Sanremo all’Ariston

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti svela le collaborazioni speciali in programma per la serata duetti di Sanremo 2026

Questa sera il Teatro Ariston si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo: tante sorprese all'Ariston

Carlo Conti ha svelato i primi dettagli sulle serate di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione; Carlo Conti: È l’ultimo Sanremo, non ne farò un altro; Sanremo, Conti svela nuovi ospiti, le quote dei bookmakers; Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino.

carlo conti svela iCarlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, BelenTornano cantanti di grande esperienza come Fiorella Mannoia, Pupo e gli Stadio, ed emergenti come TonyPitony, Alfa e Gaia ... huffingtonpost.it

carlo conti svela iSanremo, Carlo Conti svela i duetti: l’elenco completo e i brani presceltiBambole di Pezza con Cristina D’Avena, Fulminacci con Francesca Fagnani. Ci sono anche Morgan, Belen, Grignani, The Kolors e gli Stadio ... unionesarda.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.