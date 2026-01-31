Carlo Conti svela i duetti inediti e le reinterpretazioni sorpresa che animano la serata di Sanremo all’Ariston

Questa sera il palco dell’Ariston si trasforma in un palcoscenico di sorprese. Carlo Conti annuncia duetti inediti e reinterpretazioni sorprendenti, pronti a coinvolgere il pubblico di Sanremo. Le collaborazioni che non ti aspetti e gli omaggi alla musica italiana e internazionale promettono una serata ricca di emozioni.

Il palco dell’Ariston si prepara a diventare teatro di un’esplosione di emozioni, collaborazioni inaspettate e omaggi alla storia della musica italiana e internazionale. Carlo Conti, alla guida della 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha svelato i duetti e le reinterpretazioni che animeranno la serata di venerdì 27 febbraio, confermando che la kermesse non è solo un concorso canoro, ma un evento che racconta le generazioni, le contaminazioni e le emozioni che la musica sa suscitare. Tra le coppie più attese, Tommaso Paradiso si affianca a Stadio per una rilettura di *L’ultima luna*, mentre Chiello incontra Morgan in un duetto sul classico *Mi sono innamorato di te*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera il Teatro Ariston si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha svelato i primi dettagli sulle serate di Sanremo 2026.

