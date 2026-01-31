Carlo Conti ha annunciato al TG1 le canzoni e gli ospiti della serata di venerdì 28 febbraio

Carlo Conti ha svelato al TG1 le canzoni e gli ospiti della serata di venerdì 28 febbraio. Sono stati annunciati anche i duetti per le Cover, in programma il giorno prima, il 27 febbraio. La gara di quest’anno si preannuncia più ricca di sorprese e grandi nomi rispetto alle edizioni passate.

S ono stati annunciati i duetti di Sanremo 2026 per la serata delle Cover. Prevista per venerdì 27 febbraio, la gara è uno dei momenti più attesi del festival e quest’anno è ancora più ricca di grandi ospiti e presenze inaspettate. Come quella di Francesca Fagnani ma anche di grandi protagonisti della storia del Festival. (In aggiornamento) Levante: «Non ho scritto “Sei Tu” per Sanremo ma poi ho capito che era perfetta per il Festival» X Leggi anche › Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026 insieme a Laura Pausini Come lo scorso anno, i Big in gara possono scegliere di duettare fra di loro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Carlo Conti ha annunciato i titoli delle canzoni dei 30 Big e dei 4 giovani in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

