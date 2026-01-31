Capitale della cultura 2028 Quelle perplessità da Roma Ora sull’esito pesa un’ombra

La scelta di Roma come capitale della cultura 2028 ha suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori. Giovedì, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha messo fine al dibattito, nato domenica sul Carlino, senza approfondire troppo le critiche. Ora l’esito ufficiale sembra aver lasciato qualche ombra sulla decisione.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha in qualche modo chiuso giovedì il dibattito, nato sul Carlino di domenica, sulla capitale della cultura. Dopo che i due sindaci Zattini e Lattuca hanno difeso la loro collaborazione (istituzionale e non politica, visto che sono di schieramenti opposti) è diventato superfluo ribadire un messaggio che metteva in guardia dai rapporti tra i due enti. In ogni caso, sulla corsa al titolo 2028 – che avrà l'ultimo atto tra poco meno di due mesi – si è stesa un'ombra. Improvvisa. O forse no. Ma sicuramente frutto di un colpo di scena. Bignami è stato viceministro, è capogruppo alla Camera della pattuglia parlamentare più numerosa.

Un team del Comune di Valeggio sul Mincio ha partecipato a iniziative della Fondazione Arena di Verona, rafforzando la collaborazione in vista della candidatura del paese a Capitale italiana della Cultura 2028.

