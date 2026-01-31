Capelli donati per i ragazzi di Crans decine di chiamate alla parrucchiera
Barbara Batazzi riceve decine di chiamate da tutta la regione. La parrucchiera di Monterchi ha già ricevuto molte richieste da Firenze, Arezzo, Città di Castello e altri paesi della Valtiberina toscana. Persone, soprattutto donne e giovani, vogliono donare i capelli per i ragazzi sopravvissuti al violento incendio di Crans-Montana. La solidarietà si fa sentire forte e chiara in queste ore.
MONTERCHI Barbara Batazzi ha ricevuto decine di chiamate da Firenze, Arezzo, Città di Castello e da tutta la Valtiberina toscana: persone comuni, soprattutto donne ma anche giovani, pronte a donare i propri capelli per aiutare i ragazzi sopravvissuti al tragico incendio di Crans-Montana. Una risposta spontanea e commossa che ha superato ogni aspettativa e che conferma quanto il gesto abbia toccato nel profondo la comunità. Parrucchiera originaria di Monterchi, Barbara lavora nel settore da ventuno anni e da oltre un decennio è titolare del salone BB Style a Città di Castello. Da sempre sensibile alle cause sociali, è impegnata da tempo nella donazione di capelli destinati alle malate oncologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dalla Puglia con amore: inviate decine di trecce di capelli per fare parrucche ai ragazzi ustionati a Crans Montana
Un gesto di solidarietà dalla Puglia ha raccolto oltre 100 trecce di capelli per realizzare parrucche destinate a ragazzi ustionati nel tragico incidente di Crans-Montana, in Svizzera.
La parrucchiera di Rovetta che raccoglie capelli per gli ustionati di Crans-Montana
A Rovetta, nel salone Art Hair, la parrucchiera Stefania Cafarchia offre tagli gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli.
Crans-Montana. «Donate capelli per i ragazzi rimasti feriti»Passa anche da Como la campagna di raccolta capelli per i giovani rimasti gravemente ustionati nell’incendio di Crans-Montana, costato la vita la notte di Capodanno a 40 ragazzi tra cui sei italiani. laprovinciadicomo.it
Crans-Montana, la catena di solidarietà: donazioni di capelli per creare parrucche da destinare agli ustionatiL'iniziativa è partita da alcune realtà svizzere per poi estendersi anche a diversi parrucchieri italiani che offrono servizi come taglio e piega gratuiti a chi decide di sostenere la causa e donare l ... vanityfair.it
Nuovo look, stesso cuore Taglio bob e capelli donati per regalare sorrisi e forza a chi ne ha bisogno. A volte cambiare look è anche un gesto d’amore Sara Del Valli Parrucchiere Via Salvatore lo Bianco 47/49 06/3328042 #saradelvalliparrucchie - facebook.com facebook
