Capaccio Noah Conti morto a 19 anni dopo operazione al cervello | aperta inchiesta
La tragedia si è consumata in provincia di Salerno, dove un giovane di 19 anni, Noah Conti, è morto pochi giorni dopo un intervento al cervello. Conti era stato operato all’ospedale
Noah Conti, 19 anni, è morto nell'ospedale "San Luca" dopo un intervento al cervello; la famiglia ha sporto denuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Capaccio, Noah Conti morto a 19 anni dopo operazione al cervello: aperta inchiestaCartella clinica sequestrata, disposto l'esame autoptico: la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Noah Amiyn Conti, 19enne di Spinazzo, borgata di Capaccio Paestum ... fanpage.it
Capaccio, Noah Conti muore a 19 anni dopo un intervento al cervelloUn improvviso fastidio a un occhio, poi un ricovero, l'intervento chirurgico al cervello e infine la morte. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha aperto un ... ilmattino.it
DRAMMA ALL'OSPEDALE DI VALLO DELLA LUCANIA: MUORE NOAH CONTI, 19 ANNI - Oggi, 30 gennaio 2026, una tragedia scuote il Cilento: muore , 19 anni, residente in località di (Sa). Il ra - facebook.com facebook
