Capaccio Noah Conti morto a 19 anni dopo operazione al cervello | aperta inchiesta

La tragedia si è consumata in provincia di Salerno, dove un giovane di 19 anni, Noah Conti, è morto pochi giorni dopo un intervento al cervello. Conti era stato operato all’ospedale

Noah Conti, 19 anni, è morto nell'ospedale "San Luca" dopo un intervento al cervello; la famiglia ha sporto denuncia.

Argomenti discussi: Ricoverato per un dolore all'occhio, poi muore a 19 anni: la famiglia sporge denuncia; Vallo della Lucania, muore a 19 anni dopo un intervento al cervello: presentata denuncia per omicidio colposo.

