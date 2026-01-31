Canone Rai 2026 il termine per chiedere l' esenzione è il 2 febbraio quali sono i casi in cui non si paga

Il termine per chiedere l’esenzione dal Canone Rai 2026 scade il 2 febbraio. Chi ha diritto a non pagare deve presentare la dichiarazione entro quella data. La tassa resta fissata a 90 euro, ma ci sono situazioni specifiche in cui si può richiedere l’esenzione. Chi ancora non ha inoltrato la richiesta deve affrettarsi, perché il tempo stringe.

La tassa più odiata dagli italiani, il canone Rai, torna nel 2026 insieme alle domande sui casi in cui non si paga: non è dovuto da chi non possiede un televisore, dagli over 75 a basso reddito e da militari e diplomatici stranieri, previa dichiarazione. Confermato l’importo di 90 euro: fino al 2 febbraio si può chiedere l’esenzione. Canone Rai 2026 ed esenzione Il canone Rai, cioè il contributo destinato al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, non è dovuto da tutti i cittadini. La normativa prevede infatti dei casi di esenzione, che diventa effettiva solo dopo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva in cui si attestano specifiche condizioni personali o patrimoniali. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Canone Rai 2026, il termine per chiedere l'esenzione è il 2 febbraio, quali sono i casi in cui non si paga Approfondimenti su Canone Rai 2026 Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e come Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio. Canone Rai 2026, tempo fino al 2 febbraio per l’esenzione totale. Ecco il modulo da inviare Il termine per chiedere l’esenzione dal canone Rai 2026 scade il 2 febbraio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Canone Rai 2026 Argomenti discussi: Canone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione: cosa sapere; Canone TV, c'è tempo fino al 2 febbraio per la richiesta di esonero; Esenzione Canone Rai, scadenza posticipata: chi può richiederla e come; Esenzione canone Rai 2026: come compilare il modello Quadro A di non detenzione. Canone Rai 2026, scadenza il 2 febbraio: come ottenere l’esenzione totale (Guida e Moduli)Ecco la guida definitiva per non pagare i 90 euro in bolletta (o 70 euro se lo sconto verrà confermato in via definitiva), con le istruzioni per over 75 e per chi non possiede la TV. informazionescuola.it Canone Rai, ultimi giorni per l’esenzione totale nel 2026: ecco chi può risparmiare i 90 euroEntro il 2 febbraio bisogna dichiarare di non detenere un apparecchio per ricevere i canali, oppure essere over 75 in particolari condizioni di reddito. repubblica.it Diverse categorie di cittadini sono esentate dal versamento del canone Rai (cioè la tassa sul servizio pubblico audiovisivo, ndr) a patto che presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni https://shorturl.at/IeFN2 - facebook.com facebook Scadenza Canone RAI speciale, pagamento entro il 2 febbraio 2026 • Slitta al 2 febbraio la scadenza annuale per il pagamento del Canone RAI speciale dovuto da pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali e altri locali aperti al pubblico. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.