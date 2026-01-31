Durante il Tokyo Prototype Festival, un cane robot ha fatto parlare di sé. Il robot si muoveva con atteggiamenti realistici, ringhiando e cercando di liberarsi dalla catena. La scena ha lasciato il pubblico diviso tra stupore e preoccupazione, aprendo un dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale e i limiti etici di queste creazioni.

A Tokyo, durante il Tokyo Prototype Festival, un cane robot ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico: si è lanciato in avanti con ringhi simulati, ha tentato di liberarsi dalla catena che lo tratteneva e ha provocato paura, curiosità e riflessione in chi lo ha osservato. L’evento, avvenuto il 30 gennaio 2026, non era un incidente, ma parte di un’installazione artistica ideata dall’artista giapponese Takayuki Todo. L’opera non vuole solo stupire, ma sollevare interrogativi profondi sul rapporto tra umanità e intelligenza artificiale. Il cane, realistico nel movimento e nel comportamento, non è un semplice esperimento tecnologico: è un’immagine riflessa del presente, non del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane meccanico in azione a Tokyo: tra performance artistica e interrogativi etici sull’intelligenza artificiale

Approfondimenti su Tokyo Prototype Festival

