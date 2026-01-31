Can Yaman rompe il silenzio e si sfoga sui social. Lo fa con un lungo post che non sembra un semplice commento, ma qualcosa di più personale. L’attore turco si rivolge direttamente ai suoi fan e ai media, chiarendo alcune questioni e lasciando trasparire la sua voglia di mettere i puntini sulle i. Un messaggio che va oltre il gossip e che dimostra come l’attore voglia prendersi una pausa dai rumors.

Can Yaman e lo sfogo che va oltre il gossip: il suo lungo post a chi è rivolto. Non è un post qualunque, non è una risposta di circostanza. Il nuovo sfogo di Can Yaman arriva come una porta sbattuta in una stanza piena di voci, sussurri e interpretazioni forzate. Un messaggio asciutto, diretto, che non cerca applausi ma rispetto. Negli ultimi giorni il nome dell’attore è rimbalzato ovunque, spesso trascinato dentro titoli urlati e ricostruzioni affrettate. Can ha scritto: “Voglio annunciarvi personalmente che il risultato del mio test antidroga è NEGATIVO. In realtà, quando ho fornito i miei campioni di DNA conoscevo già l’esito, naturalmente; tuttavia ho preferito attendere il risultato del test prima di fare una dichiarazione, perché sarebbe stato irrispettoso nei confronti di chi mi vuole bene aspettarsi che credessero a parole o a voci di corridoio senza prove. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Can Yaman fa chiarezza, lo sfogo che va oltre il gossip

