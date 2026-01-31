Camuffo una vita per i piccoli | Servono cortili dove farli giocare

Mauro Camuffo, neuropsichiatra infantile di Grosseto, racconta le sue esperienze di vita e lavoro. In un libro che sarà presentato oggi alle 17, Camuffo ripercorre storie di bambini bisognosi di aiuto, tra patologie rare e famiglie in difficoltà. La sua battaglia? Creare cortili e spazi dove i piccoli possano giocare e crescere in serenità.

GROSSETO Quante storie familiari, tutte toccanti, coinvolgenti, di figli bisognosi di sostegno, di patologie allarmanti e spesso rare, di disperazione, nella interessan tissima storia della sua vita da neuropsichiatra infantile, che Mauro Camuffo ha raccontato, con grande ricchezza di particolari per Effigi, nel libro ’Una vita da neuropsichiatra infantile’ che verrà presentato oggi, alle 17.30, alla Fondazione Il Sole, da Giancarlo Capecchi. Oltre quaranta anni di professione a visitare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dalla nascita sino ai 18 anni. E molti anche dopo la maggiore età. Non solo scienza, preparazione professionale sempre aggiornata, amore per la scelta fatta, ma anche coscienza, parole di incoraggiamento "giuste e opportune", consigli appropriati, colloqui con i genitori, momenti trascorsi con i giovani pazienti, per dare loro fiducia e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camuffo, una vita per i piccoli: "Servono cortili dove farli giocare" Approfondimenti su Camuffo Infantile Pisilli conferma che i calciatori italiani in serie A ci sono, ma bisogna farli giocare Niccolò Pisilli ha confermato la presenza di giovani talenti italiani in Serie A, sottolineando l'importanza di valorizzarli attraverso il campo. Piccoli scienziati crescono a Firenze: ecco il museo dove la conoscenza prende vita ogni weekend Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Camuffo Infantile Argomenti discussi: Camuffo, una vita per i piccoli: Servono cortili dove farli giocare; A Grosseto, fine gennaio di appuntamenti tra cultura, attualità e lettura per grandi e piccoli. C’è un abbraccio in cui ci si ritrova sempre, in esso troviamo speranza e Vita, ma anche gioie e dolori. In esso si muore e si rinasce ogni volta. Buona giornata mondiale dell’abbraccio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.