campagnatico in lutto per bernardinis

Campagnatico piange Lucio De Bernardinis, morto a 80 anni. Persona molto conosciuta e apprezzata in paese, era sempre pronto ad aiutare e a dare una mano. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

CAMPAGNATICO Campagnatico in lutto per la morte di Lucio De Bernardinis (foto). Persona seria e sempre disponibile, aveva 80 anni. Caratteristiche che hanno portato la Confraternita della Misericordia di Campagnatico a crescere sotto la sua guida. Lucio si era trasferito in Maremma insieme alla moglie circa 20 anni fa, arrivando da Milano per vivere lontano dal caos della città. In poco tempo aveva conquistato tutto il paese di Campagnatico. Nella sua vita ci sono state due grandi passioni: la prima alla ristorazione e poi alla solidarietà. E infatti tutti i suoi confratelli lo ricordano come un uomo di grande umanità e profondo senso di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

