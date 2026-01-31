Cambiato il sostegno alle imprese | il nuovo provvedimento elimina l’immunità per chi sfrutta i lavoratori

Il governo ha deciso di eliminare dal decreto Pnrr la norma che avrebbe protetto i datori di lavoro in caso di sottopagamento. Ora, chi sfrutta i lavoratori rischia di essere più facilmente perseguito. La scelta arriva dopo settimane di polemiche e proteste, e cambia le regole per le imprese che usano il lavoro nero o pagano meno del dovuto. Nessuna immunità più, quindi, per le aziende che non rispettano i diritti dei dipendenti.

Il governo ha definitivamente escluso dal testo del decreto Pnrr la norma che avrebbe limitato la responsabilità dei datori di lavoro nei casi di sottopagamento dei lavoratori. L’annuncio è arrivato dopo una serie di confronti interni e consultazioni con il Quirinale, che hanno portato allo stralcio dell’articolo 18, già oggetto di dibattito durante l’approvazione del testo in Senato. La disposizione, originariamente prevista in bozza, avrebbe concesso un’immunità parziale agli imprenditori che, pur violando il principio costituzionale sull’equa retribuzione, avessero applicato il contratto collettivo leader del settore o un accordo equivalente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri il governo ha di nuovo cancellato lo scudo che proteggeva le imprese che sfruttano i lavoratori sottopagati.

La Camera di Commercio di Visconti ha presentato un nuovo sito completamente rinnovato, pensato per semplificare la vita alle imprese.

