Cambiamenti climatici e neve rara | il clima che ha trasformato l’inverno in Valle Padana

Nella Valle Padana, l’inverno si presenta diverso dal passato. La neve, una volta regina di questa stagione, ora è quasi assente. Le città e le campagne non si coprono più di quel bianco che caratterizzava gli inverni di un tempo. Le temperature sono più alte e il clima sta cambiando rapidamente.

Nella Valle Padana, l’inverno ha perso il suo carattere. Non più neve a coprire le città, i campi e le strade con quel manto bianco che per decenni è stato sinonimo di stagione fredda. A gennaio 2026, le precipitazioni sono state continue, ma quasi esclusivamente sotto forma di pioggia. In molte località, il freddo è stato presente, con temperature che hanno toccato valori sotto lo zero, ma la neve non si è formata. Il fenomeno non è un’eccezione, bensì la nuova normalità. L’aria fredda si accumula, le perturbazioni arrivano, ma il risultato è sempre lo stesso: pioggia. La causa principale risiede in un cambiamento strutturale del clima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

