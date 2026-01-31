Il Milan ha annunciato ufficialmente le date delle prossime partite di Serie A. Dal sito del club si apprendono gli orari e le date da oggi fino alla 26esima giornata, compreso il recupero con il Como. I tifosi possono già segnare in agenda le sfide che aspettano la squadra nelle settimane a venire.

Il Milan tornerà in campo questo martedì contro il Bologna. Intanto arrivano dettagli ufficiali sulle prossime giornate del campionato di Serie A. Decisa anche la data in cui si recupererà Milan-Como, gara valida per la 24^ giornata di Serie A che verrà spostata per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernale di Milan-Cortina previste a San Siro. (fonte: acmilan.com) - Il campionato non si ferma e propone nuovi appuntamenti importanti. Tra la 24ª e la 26ª giornata di Serie A il Milan di Massimiliano Allegri incontrerà Como, Pisa e Parma. Serviranno massima attenzione e concentrazione per conquistare l'intera posta in palio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calendario Milan, ufficiali le prossime giornate di Serie A. E il recupero col Como …

Approfondimenti su Calendario Milan

Il recupero della sedicesima giornata di Serie A 20252026 tra Como e Milan si svolge in un momento importante per entrambe le squadre.

È aperta la vendita dei biglietti per il recupero di Serie A tra Milan e Como, in programma allo Stadio San Siro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calendario Milan

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Formazioni ufficiali Roma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Dybala, Vaz, Saelemaekers, Leao e Fullkrug; Roma-Milan, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Roma-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club.

Serie D, le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Milan FuturoBig match in programma per Milan Futuro, atteso dal ChievoVerona allo stadio Oliveri di Verona, tra poco alle 18.00 nella 20ª giornata di Serie D (girone B). milannews.it

Formazioni ufficiali Chievo Verona Milan Futuro, le scelte dei tecnici per la sfida al verticeMilan Futuro chiamato a una prova di maturità nella 20ª giornata di Serie D girone B contro il Chievo Verona Big match di giornata per Milan Futuro, atteso questo pomeriggio allo stadio Olivieri di Ve ... milannews24.com

#Juventus, #Inter, #Milan e #Napoli: calendario a confronto e il peso della Champions sul campionato x.com

3 IL CALENDARIO E IL RECUPERO MILAN-COMO, C’È LA DATA! Il puzzle del calendario si completa! Dopo il rinvio forzato per l'inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro, ora sappiamo quando Allegri sfiderà il Como di Fabregas. La Da - facebook.com facebook