Calciomercato valdisieve Rufina e Dicomano pescano nell’Affrico

Le squadre di Rufina, Dicomano e un’altra del Valdisieve hanno fatto diverse mosse sul mercato. I tre club del girone C della Promozione hanno rinforzato le proprie rose, cercando di migliorare le possibilità in vista della nuova stagione. Le trattative sono state intense e i giocatori sono stati scelti con attenzione per puntare a risultati più competitivi.

Le tre squadre della Valdisieve che partecipano al Girone C della Promozione hanno effettuato numerosi movimenti sul mercato. Il Pontassieve, già in anticipo rispetto alla scadenza di dicembre, ha ingaggiato il difensore Marchi (Sancascianese), il centrocampista Cirasella (Ponte Buggianese) e l'attaccante Batistini (Sangiovannese). Sono usciti il difensore Arias (Sestese) e l'attaccante Minischetti (Alleanza Giovanile Dicomano), Mannini è andato in prestito a Reggello, Bourezza è stato svincolato. L' Audax Rufina ha tesserato il portiere Pecorai (Affrico) e il centrocampista Travaglini (Rondinella Marzocco).

