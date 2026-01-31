Calciomercato valdisieve Rufina e Dicomano pescano nell’Affrico

Da sport.quotidiano.net 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre di Rufina, Dicomano e un’altra del Valdisieve hanno fatto diverse mosse sul mercato. I tre club del girone C della Promozione hanno rinforzato le proprie rose, cercando di migliorare le possibilità in vista della nuova stagione. Le trattative sono state intense e i giocatori sono stati scelti con attenzione per puntare a risultati più competitivi.

Le tre squadre della Valdisieve che partecipano al Girone C della Promozione hanno effettuato numerosi movimenti sul mercato. Il Pontassieve, già in anticipo rispetto alla scadenza di dicembre, ha ingaggiato il difensore Marchi (Sancascianese), il centrocampista Cirasella (Ponte Buggianese) e l’attaccante Batistini (Sangiovannese). Sono usciti il difensore Arias (Sestese) e l’attaccante Minischetti (Alleanza Giovanile Dicomano), Mannini è andato in prestito a Reggello, Bourezza è stato svincolato. L’ Audax Rufina ha tesserato il portiere Pecorai (Affrico) e il centrocampista Travaglini (Rondinella Marzocco). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calciomercato valdisieve rufina e dicomano pescano nell8217affrico

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato valdisieve. Rufina e Dicomano pescano nell’Affrico

Approfondimenti su Valdisieve Calciomercato

Basket. Dragons, c’è Valdisieve. Missione riscatto

Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festa

Nel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Valdisieve Calciomercato

Argomenti discussi: Calcio: il mercato invernale in Mugello e Valdisieve; Calciomercato valdisieve. Rufina e Dicomano pescano nell’Affrico.

Calciomercato valdisieve. Rufina e Dicomano pescano nell’AffricoLe tre squadre della Valdisieve che partecipano al Girone C della Promozione hanno effettuato numerosi movimenti sul mercato. Il Pontassieve, già in anticipo rispetto alla scadenza di dicembre, ha ... sport.quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.