La Cremonese accelera sul mercato e si assicura un nuovo colpo, mentre cerca ancora due obiettivi per rinforzare la rosa. Nel frattempo, il Torino ha visto saltare una trattativa importante. In casa Parma, invece, si chiude per un giovane del 2009, mentre si registrano novità su Disasi. Gli aggiornamenti di oggi portano ancora più fuoco nel calciomercato italiano.

Alisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissime Lookman Atletico Madrid, affare quasi fatto: le cifre e i dettagli, quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante Licina Juventus, il fantasista classe ’07 è sbarcato a Torino: la sua avventura in bianconero inizia adesso! – VIDEO Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Calciomercato Serie A: un colpo e due obiettivi per la Cremonese, salta una trattativa per il Torino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: un colpo e due obiettivi per la Cremonese, salta una trattativa per il Torino. Novità Disasi, il Parma chiude per un 2009

Approfondimenti su Calciomercato Serie A

Disasi, difensore del Chelsea, è al centro delle attenzioni di diversi club italiani.

La Cremonese si rinforza in attacco con l’arrivo di Djuric dal Parma, in un’operazione conclusa rapidamente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: LUPERTO ALLA CREMONESE, NICOLUSSI CAVIGLIA E TANTO ALTRO!

Ultime notizie su Calciomercato Serie A

Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato, Daniel Maldini firma con la Lazio - Cremonese: il ritorno di Djuric dal Parma; Calciomercato serie C, il Perugia annuncia un'altra cessione: Yabre va in prestito alla Cavese.

Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta LIVEAtalanta, Lookman a un passo dall'Atletico Madrid E Romagnoli è a un passo dall'Al-Sadd Intanto il Milan aspetta ancora Mateta: la situazione UFFICIALE il rinnovo di Miagnan ed è in chiusura Cissè d ... sport.sky.it

Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionatiLa diretta quotidiana delle trattative: tutte le notizie, le ufficialità e le voci sui trasferimenti. msn.com

Calciomercato Serie C: tutte le news e le trattative di oggi - facebook.com facebook

#Calciomercato Serie A, gli ultimi aggiornamenti #Mateta direzione Milan, saluta #Nkunku, #Lovric approda all’Hellas Verona #TorinoFC #ToroNews #Torino Qui per l’articolo completo x.com