Calciomercato Romano rivela | Disasi aspetta il Milan Se il Diavolo decide di procedere …

Questa notte Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato del Milan. Il giornalista ha svelato che Disasi aspetta una risposta dai rossoneri, mentre il club continua a monitorare anche Mateta. La situazione resta in equilibrio, con il club che valuta le prossime mosse in vista della sessione di gennaio.

"Un Milan in contatto costante a Milano con l'avvocato di Mateta. Sulle commissioni ci siamo. 3,5 milioni netti al ragazzo con il club che aspetta l'ultimo ok del Crystal Palace per chiudere l'operazione a gennaio. Il Milan aspetta il via libera per le visite mediche". Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato con le ultime novità di calciomercato del Milan tramite il suo canale 'YouTube'. Non solo il possibile arrivo di Mateta, per i rossoneri è caccia anche al difensore. LEGGI ANCHE: Allegri vuole un bomber di razza: il Milan prepara il piano sul calciomercato. Ecco per chi>>> Tra i possibili nomi c'è sempre quello di Disasi del Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan valuta possibili interventi nel settore difensivo durante questa sessione di mercato.

L’attuale calciomercato del Milan è al centro di attenzione, con particolare focus sul rinnovo di Maignan.

