Il Milan si muove sul mercato in vista della fine di gennaio. I rossoneri stanno trattando per portare in attacco Jean-Philippe Mateta e stanno valutando anche un rinforzo in difesa. La società vuole rafforzare la rosa prima delle ultime partite di campionato.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero chiudere la sessione invernale con Mateta in attacco e un nuovo difensore. Calciomercato Milan, 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle ultime notizie di mercato intorno ai rossoneri: in attacco ecco Mateta. Occhio poi ai movimenti in difesa. Ecco i dettagli da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mateta per l’attacco. E in difesa occhio a …

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan si muove sul mercato e punta a rafforzare l’attacco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su Disasi.

Calciomercato live, Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku, Immobile va al Paris FC, Juventus pensa a Holm: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it

Calciomercato Milan, clamoroso: è quasi fatta per l’acquisto di Mateta! E c’è il via libera per la cessione di NkunkuIl calciomercato Milan ha sferrato una mossa a dir poco clamorosa per Jean-Philippe Mateta. E' davvero incredibile quanto successo: il giocatore era ... news-sports.it

#Calciomercato, Moretto: "Igli #Tare vorrebbe portare #Disasi al #Milan". I dettagli #SempreMilan - facebook.com facebook

#Calciomercato, @MatteMoretto: "Igli #Tare vorrebbe portare #Disasi al #Milan". I dettagli #SempreMilan x.com