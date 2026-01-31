Calciomercato Milan Mateta per l’attacco E in difesa occhio a …
Il Milan si muove sul mercato in vista della fine di gennaio. I rossoneri stanno trattando per portare in attacco Jean-Philippe Mateta e stanno valutando anche un rinforzo in difesa. La società vuole rafforzare la rosa prima delle ultime partite di campionato.
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero chiudere la sessione invernale con Mateta in attacco e un nuovo difensore. Calciomercato Milan, 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle ultime notizie di mercato intorno ai rossoneri: in attacco ecco Mateta. Occhio poi ai movimenti in difesa. Ecco i dettagli da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, non solo Mateta: occhio al colpo di calciomercato per il bomber che vuole Allegri
Il Milan si muove sul mercato e punta a rafforzare l’attacco.
Calciomercato Milan, per la difesa occhio a Kristensen. Perde quota un altro nome
Argomenti discussi: Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su Disasi.
Calciomercato live, Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku, Immobile va al Paris FC, Juventus pensa a Holm: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it
Calciomercato Milan, clamoroso: è quasi fatta per l’acquisto di Mateta! E c’è il via libera per la cessione di NkunkuIl calciomercato Milan ha sferrato una mossa a dir poco clamorosa per Jean-Philippe Mateta. E' davvero incredibile quanto successo: il giocatore era ... news-sports.it
#Calciomercato, Moretto: "Igli #Tare vorrebbe portare #Disasi al #Milan". I dettagli #SempreMilan - facebook.com facebook
#Calciomercato, @MatteMoretto: "Igli #Tare vorrebbe portare #Disasi al #Milan". I dettagli #SempreMilan x.com
