Calciomercato Milan il piano futuro di Cissé | prestito o prima squadra?

Il Milan si prepara a chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissé, con la decisione ancora da prendere tra un prestito o un inserimento diretto in prima squadra. I rossoneri sono attivi in queste ultime ore di mercato, lavorando per sistemare la rosa. La trattativa è in corso e l’obiettivo è chiudere quanto prima, anche se ancora non ci sono conferme sulla formula definitiva.

Il Milan, in questi ultimi giorni di mercato rimanenti, si sta dando davvero da fare. I rossoneri sono pronti a chiudere un colpo importante in ottica futura: Alphadjo Cissé, classe 2006 in prestito al Catanzaro, è vicinissimo a vestire i colori rossoneri. Nonostante l'accordo, i due club hanno deciso che il giocane esterno offensivo rimarrà al Catanzaro fio al termine dell'attuale stagione. Come riferito da Gazzetta.it, la trattativa con il Verona, detentrice del cartellino, si avvia verso la conclusione: 8 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, 10 milioni totali tra parte fissa e altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gianluca Di Marzio ha analizzato le possibili strategie del Milan nel mercato di gennaio, evidenziando la ricerca di un difensore in prestito.

