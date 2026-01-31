Calciomercato Milan allarme Mateta Di Marzio | Trattativa al momento bloccata

Il Milan rischia di perdere Mateta. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa tra i rossoneri e l’attaccante francese è al momento ferma. I contatti tra le due parti si sono raffreddati nelle ultime ore, e ancora non si sa se si potrà trovare una soluzione nei prossimi giorni. La società rossonera dovrà fare presto, perché il tempo stringe e il mercato si avvicina alla chiusura.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo il tedesco, il mercato del Milan è stato silenzioso. O meglio dire, fino agli ultimi giorni. Nelle ultime ore, infatti, il Milan è una delle squadre italiane più attive sul mercato in entrata. In mattinata, il Milan ha chiuso il colpo per Cissé. Giovane talento che arriva dall'Hellas Verona ma che continuerà la stagione in prestito al Catanzaro in Serie B.

