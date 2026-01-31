Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il Milan si muove negli ultimi giorni di calciomercato invernale. La società cerca un difensore per rinforzare la rosa prima della chiusura della sessione. Le trattative sono in corso e si aspettano novità nelle prossime ore. I rossoneri puntano a chiudere almeno un acquisto prima della fine del mercato.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

