Calciomercato Juve | la Fiorentina ha chiesto informazioni per Joao Mario Cosa filtra

La Fiorentina ha chiesto ufficialmente informazioni su Joao Mario, centrocampista portoghese della Juventus. La trattativa non è ancora in porto, ma i viola hanno mostrato interesse e stanno valutando se fare un’offerta concreta. La Juve, nel frattempo, non ha ancora deciso se lasciare partire il giocatore o trattenerlo in rosa.

sul futuro dell’esterno portoghese. Il mercato intorno a Joao Mario si arricchisce di un nuovo, inaspettato capitolo proprio mentre la trattativa tra Juventus e Bologna entra nella fase più calda. Oltre al forte interesse dei rossoblù, legati allo scambio che porterebbe lo svedese Emil Holm a Torino, nelle ultime ore si è registrato un inserimento a sorpresa dalla Toscana. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato i dettagli di questo nuovo scenario: « Tra l’altro, nelle ultimissime ore anche la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Jo Mario, semplicemente un sondaggio, quindi ad oggi la situazione non è non è avanzata, però ecco, semplicemente per per cronaca ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

