Calciomercato Inter LIVE | Diaby si allontana il napoli irrompe su Norton-Cuffy

Il mercato dell’Inter si fa complicato: Diaby si allontana sempre di più, mentre il Napoli accelera e si inserisce forte su Norton-Cuffy. La società nerazzurra continua a lavorare dietro le quinte, ma le trattative non sono semplici e i tempi si fanno stretti. I tifosi restano in attesa di novità concrete, mentre le mosse di mercato si rincorrono.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Diaby si allontana, il napoli irrompe su Norton-Cuffy Approfondimenti su Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano fa il punto sui nerazzurri: le ultimissime su Perisic, Norton-Cuffy e Diaby Fabrizio Romano fa il punto sui nerazzurri. Calciomercato Inter, Norton-Cuffy si allontana? Le ultime sulla trattativa con i genovesi per l’ex Arsenal Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più complesso: Norton-Cuffy, ex Arsenal ora al Genoa, potrebbe allontanarsi dai nerazzurri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Inter, primi sondaggi per un giocatore dell'Al-Ittihad; Calciomercato, le notizie del 29 gennaio: Juve, si complica Kolo Muani. Inter fiduciosa per Perisic e ad un passo da Moussa Diaby, Napoli su Sulemana; Inter, l'affare Diaby dipende da PIF. Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it Diretta live calciomercato 29 gennaio 2026 Kolo Muani bloccato ultima mossa Juve, stop Diaby all'Inter, Sulemana tra Napoli e RomaCalciomercato live diretta affari e trattative di giovedì 29 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it Commentiamo le news e facciamo il punto sul calciomercato dell'Inter. Gli aggiornamenti su Perisic, Jones, Frattesi, Dumfries, Diaby. Le ultimissime su Cremonese-Inter. - facebook.com facebook Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.