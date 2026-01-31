L’Inter sta studiando un’operazione di mercato legata a Frattesi e Curtis Jones. La trattativa sembra dipendere dalla volontà dello stesso Curtis Jones, che potrebbe essere determinante per portare avanti l’affare. Al momento, tutto resta in bilico e dipende dalle decisioni dell’inglese.

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’intreccio Frattesi-Curtis Jones si arricchisce di un nuovo particolare: operazione possibile solo in un caso. Il calciomercato dell’Inter si è trasformato in una partita a scacchi internazionale dove ogni mossa dipende da un sottile equilibrio contrattuale. Come riportato da Fabrizio Biasin, il destino di Davide Frattesi è legato a doppio filo a quello di Curtis Jones, in un’operazione che ha come arbitro finale proprio il club di Anfield Road. Calciomercato Inter, il nodo è il rinnovo Jones: Frattesi aspetta il Nottingham, ma decide il Liverpool. La situazione è chiara: l’Inter ha l’accordo con il Nottingham Forest e il gradimento di Jones, ma manca l’ultimo tassello burocratico per far scattare l’effetto domino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, intrigo Frattesi Curtis Jones: operazione legata alla volontà dell’inglese. Lo scenario

Approfondimenti su Inter News 24

A gennaio potrebbe delinearsi uno scenario di mercato tra Juventus e Inter, con l’interesse dell’Inter per Frattesi e la possibile cessione del giocatore ai bianconeri.

Sul calciomercato, la trattativa tra Inter e Frattesi sembra aver riacceso l’interesse della Juventus, con uno scenario che potrebbe riservare un colpo di scena.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Calciomercato live: la Juve aspetta Kolo Muani, Inter staffetta Frattesi-Jones. Milan: Mateta subito; Intrigo En-Nesyri, Juventus spazientita: fissata la deadline definitiva; Calciomercato Inter LIVE - Jones per sostituire Frattesi? Si infiamma il mercato dell'Inter; Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora.

Biasin: Frattesi-Nottingham e Jones-Inter? Tutto dipende da…Davide Frattesi al Nottingham Forest e Curtis Jones all'Inter? Gli aggiornamenti di Fabrizio Biasin sul doppio affare ... msn.com

Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercatoNon c'è solo il fronte esterno per l'Inter in questi ultimi giorni di mercato. La squadra nerazzurra potrebbe cambiare anche a centrocampo. La trattativa con il Nottingham Forest per Davide Frattesi è ... sport.sky.it

#Inter, no dell'Al-Ittihad per Moussa #Diaby calciomercato.com/notizie/inter-… x.com

#Calciomercato #inter, serata veramente pazzesca facebook