Calcio Risultati serie A Lazio ottava

La Lazio batte il Genoa 3-2 e si prende l’ottava posizione in classifica. La partita di sabato pomeriggio si è accesa nel finale, con i biancocelesti che hanno trovato il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra di Sarri continua a muoversi in zona playoff, mentre il Genoa si allontana dalla zona salvezza. La giornata prosegue con altre gare in programma, tra cui Pisa-Sassuolo e Napoli-Fiorentina.

Roma, 30 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lazio-Genoa 3-2 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo, 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Lazio Genoa Calcio, risultati serie A: Lazio a ridosso dell’Europa Ecco i risultati e la classifica aggiornati della Serie A dopo la quindicesima giornata. Calcio, risultati serie A, oggi Cremonese-Verona e Lazio-Como Ecco un aggiornamento sui risultati odierni della Serie A, con le sfide Cremonese-Verona e Lazio-Como in programma. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Pisa-Lazio 0-0: gli highlights | Serie A Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS; Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Serie A. Lazio-Genoa 3-2: festival di rigori all'Olimpico Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-s. Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net I risultati del Grifone Calcio a 8 #cuorerossoblu - facebook.com facebook

