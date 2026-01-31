calcio napoli cuore e vergara fiorentina battuta 2 1

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina in una partita intensa. Vergara e Gutierrez segnano i gol azzurri, mentre la squadra dimostra cuore e determinazione. Nonostante gli infortuni e la fatica, i partenopei resistono fino alla fine, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica e il morale.

Vergara e Gutierrez realizzano i gol azzurri. Nonostante le ovvie difficoltà per gli infortuni e per la stanchezza il Calcio Napoli regge col cuore e con l'anima fino alla fine portando a casa tre punti importantissimi per il morale e la classifica. Ancora in emergenza totale, Conte deve neessariamente shierare la stessa squadra messa in campo tre giorni prima in Champions. Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Mc Tominay, Spinazzola, Vergara, Hojlund, Elmas. Il Calcio Napoli è chiamato ad una impresa: non è facile, anzi direi quasi impossibile, chiedere a questi ragazzi l'ennesima grande partita. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Napoli torna a vincere al Maradona, battendo la Fiorentina 2-1.

Nel pomeriggio di oggi, il match tra Napoli e Fiorentina si è concluso con il gol decisivo di Vergara che ha sbloccato il risultato.

Argomenti discussi: Cuore caldo e testa fredda: ecco come si gioca Juve-Napoli; A testa alta! Cuore e grinta anche senza gambe: ma è l’ennesima dimostrazione di forza; Il cuore di Conte è allo Stadium: Juve-Napoli, Veltroni esclusivo; Napoli, rieccoti Spalletti: puoi batterlo ancora. Con nervi, cuore e Giovane.

