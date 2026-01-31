Questa mattina si sono giocati i primi due quarti di finale degli Europei di calcio a 5 2026. Francia e Croazia sono riuscite a qualificarsi per le semifinali, portando a casa vittorie importanti. Ora si preparano per le prossime sfide, mentre le altre squadre sperano ancora di arrivare più avanti nel torneo.

Archiviata nei giorni scorsi la fase a gironi, quest’oggi sono andati in scena i primi due quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5. Entra nel vivo dunque la fase a eliminazione diretta della rassegna continentale di futsal, che proseguirà domani con altri due incontri che stabiliranno la composizione delle semifinali in programma mercoledì 4 febbraio. Risultato storico per la Francia, che si impone sul parquet della Xiaomi Arena di Riga (in Lettonia) battendo 4-2 ai supplementari l’Ucraina e portandosi ad una sola vittoria dal podio europeo. I transalpini, alla seconda partecipazione di sempre nel torneo (la prima risale al 2018), proseguono dunque il loro percorso magico dopo aver vinto il gruppo A e adesso attendono in semifinale Portogallo o Belgio a Lubiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, Francia e Croazia sono le prime semifinaliste degli Europei 2026

Approfondimenti su Europei 2026

Questa mattina sono state ufficializzate le quattro semifinaliste degli Europei 2026 di pallamano.

Gli Europei di calcio a 5 2026 sono iniziati mercoledì 21 gennaio con le prime partite del Gruppo A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Italia-Estonia 5-0: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Ultime notizie su Europei 2026

Argomenti discussi: Calcio a 5: agli Europei 2026 Francia e Croazia impattano, Lettonia a valanga; EURO 2026, Matchday 6: Spagna, bis e clean sheet. Spettacolo a Lubiana: la Slovenia si riscatta e vede i quarti; Conosci le squadre dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026; Euro2026, chiusi i gironi baltici: dopo Francia e Croazia, vanno avanti anche Armenia e Ucraina.

Calcio a 5, Francia e Croazia sono le prime semifinaliste degli Europei 2026Archiviata nei giorni scorsi la fase a gironi, quest'oggi sono andati in scena i primi due quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5. oasport.it

Calcio a 5, giostra del gol per Francia e Ucraina agli Europei 2026. Armenia a punteggio pienoProsegue la fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2026 e, giornata dopo giornata, il quadro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Le prime ... oasport.it

PARMA: Il nuovo acquisto arriva dalla Francia! Il #Parma, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo dell'attaccante francese Nesta #Elphege dal #Grenoble, arriva a titolo definitivo. ParmaCalcio1913 NestaElphege #calciomercato SerieAE - facebook.com facebook

#Mediaset guarda alla Francia: l'emittente M6 torna nel mirino del gruppo guidato da #PierSilvioBerlusconi x.com