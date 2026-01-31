Calabresi il civico empatico che il Pd non sa se volere o temere

Nando Dalla Chiesa ha annunciato di voler candidarsi a sindaco. La sua immagine, scattata negli anni Novanta, richiama un passato fatto di impegno e battaglie civiche. Ora, però, il Partito Democratico sembra ancora indeciso se sostenerlo o tenerlo a distanza. La decisione non è facile, e nel frattempo Dalla Chiesa sta facendo il suo passo, con l’attenzione puntata sulla corsa alle elezioni comunali.

C'è una foto dei primi anni Novanta. Di Nando Dalla Chiesa, capelli folti e i baffoni scuri. Nel 1993 inizia la campagna per cercare di diventare sindaco. A sostenerlo c'è la gioiosa macchina da guerra: finirà male. Mentre batte i quartieri in cerca di consenso, giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, è sempre accompagnato da un giovanotto alto, allampanato, con il sorriso simpatico e un filo di occhiaie, appassionato di civismo, di movimenti e di politica. Su certe cose è pure radicale, netto, come tutti i giovani di sinistra. E' Mario Calabresi. Il figlio del commissario e di Gemma Capra, che perse il marito con il fratello di Mario, Luigi, in grembo.

