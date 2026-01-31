Zanetti si gioca tutto in una notte. Dopo aver battuto Juventus e Fiorentina, il Cagliari punta a conquistare anche il Verona. I veneti sono ultimi in classifica e non possono più permettersi passi falsi. La partita si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, con i sardi che cercano di allungare la serie positiva e i veneti che devono assolutamente reagire.

I rossoblù, dopo due vittorie di fila contro Juve e Fiorentina, vogliono allungare ma i veneti all'ultimo posto non possono più perdere La 23ª giornata presenta una sfida salvezza in cui Zanetti si gioca la panchina e anche la possibilità di lasciare l'ultimo posto in classifica. Ma all'Unipol Domus non sarà facile considerando le condizioni positive dei rossoblù: scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Verona in programma sabato 31 gennaio alle ore 20.45. Il Cagliari sta vivendo il momento migliore della sua stagione grazie alle ultime due vittorie consecutive, di valore immenso non soltanto per i punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari-Verona, Zanetti si gioca tutto in una notte: pronostico

Approfondimenti su Cagliari Verona

Il match tra Cagliari e Verona si avvicina, e per gli isolani è una partita decisiva.

Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cagliari Verona

Argomenti discussi: Pronostico Cagliari-Verona quote 23ª giornata Serie A; Cagliari - Hellas Verona, le probabili formazioni. Silenzio stampa per i gialloblu e la salvezza appesa a un filo; Serie A Enilive 2025/26 | #CagliariVerona: i convocati; Zanetti a rischio esonero? La situazione dopo Verona-Udinese e i possibili sostituti.

Cagliari-Verona, Zanetti si gioca posto e salvezza: il pronosticoPronostico Cagliari-Verona quote analisi statistiche precedenti 23ª giornata Serie A in programma sabato 31 gennaio alle ore 20.45 ... gazzetta.it

Cagliari-Verona: probabili formazioni, precedenti e dove vedere la sfida salvezzaCagliari-Verona si gioca sabato 31 gennaio 2026 alle 20:45. Diretta TV su DAZN e Sky: probabili formazioni, precedenti, arbitro e pronostico del match. lifestyleblog.it

202 biglietti del settore ospiti domani sera per Cagliari Calcio - Hellas Verona FC. - facebook.com facebook

Calcio: Cagliari, Pisacane 'col Verona dobbiamo continuare a martellare'. 'Scontro diretto vero, è una finale con una squadra ferita' #ANSA x.com