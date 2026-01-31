Cagliari in allerta | decisione sulle aperture scolastiche in corso per il weekend di maltempo

A Cagliari le scuole sono ancora in bilico. Gli uffici stanno decidendo se aprire o chiudere le scuole il prossimo weekend, dopo l’allerta meteo arancione che riguarda tutta la zona. La decisione arriverà nelle prossime ore, mentre il maltempo si intensifica e rende tutto più incerto.

A Cagliari è in corso un’importante valutazione sullo stato delle aperture scolastiche per il prossimo sabato, in seguito all’emissione dell’allerta meteo arancione per il territorio. Il servizio meteorologico regionale ha segnalato precipitazioni intense, vento forte e rischio di allagamenti in diverse zone della città, con particolare attenzione ai bassopiani e alle aree più esposte alle correnti instabili. L’emergenza ha sollevato preoccupazioni tra genitori, docenti e autorità scolastiche, che stanno monitorando in tempo reale l’evolversi delle condizioni climatiche. L’assenza di un’indicazione ufficiale da parte del Comune e dell’Ufficio Scolastico Regionale ha generato incertezza, con diverse scuole già in fase di preparazione per un eventuale blocco delle attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A causa dell’intenso maltempo provocato dalla depressione sahariana, alcune zone della Sardegna, in particolare il centro di Cagliari, risultano particolarmente colpite, con l’allerta rossa in vigore.

