Caffè corretto censura

Ieri mattina, il giornalista ha tentato di pubblicare un’inchiesta sul Covid, ma gli è stato risposto che «ne riparleremo presto» e l’articolo non è stato messo online. Una restrizione che solleva dubbi sulla libertà di informazione in tempi di pandemia.

Ieri mattina ho scoperto di non poter pubblicare inchieste sul Covid, perché «ne riparleremo presto». Nero su bianco. Dai vertici del Pd. Così ho pensato di prendermi un caffè, come fanno gli italiani normali al mattino. Ma pochi minuti dopo, ho scoperto pure di far parte di una «pericolosissima lobby gay». Scusate se uso la parola gay e non quello scioglilingua da latte alle ginocchia Lgbtq+ che va tanto di moda in questi tempi oscuri. Di tale lobby farebbe parte il povero Massimo Giletti, che sappia io è stracolmo di fidanzate, un pizzico di Alfonso Signorini, che credo di avere incrociato una volta in vita mia in un ristorante a Milano mentre pagava il conto, e un fantomatico Signor B. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

