Un autista di Cadore si sfoga dopo un incidente. In un momento di nervosismo, ha ammesso di aver sbagliato e di essere consapevole che pagherà le conseguenze. Secondo quanto riferito, il forte stress lavorativo lo avrebbe portato a commettere un errore, anche se non sono ancora chiare le precise responsabilità. La situazione resta sotto controllo, ma la sua confessione apre un nuovo capitolo sulla pressione che affrontano quotidianamente i professionisti del settore.

AGI – “Viviamo una situazione lavorativa di forte stress. Non ho ragionato. Ho sbagliato e pagherò ”. E’ lo sfogo di Salvatore Russotto, l’autista dell’autobus in Cadore che ha lasciato a piedi un bimbo di 11 ann i perché in possesso del titolo di viaggio sbagliato, costringendolo a camminare per 6 km nella neve fino a casa. L’uomo, sospeso dalla ditta di trasporti, ha deciso di parlare al Gazzettino dopo la bufera mediatica che lo ha travolto, ma – precisa - “non voglio giustificarmi”. Il fatto. La vicenda è avvenuta martedì scorso a Vodo di Cadore. Il bambino, che doveva tornare a casa da scuola è stato fatto scendere dall’autobus perché sprovvisto di biglietto olimpico da 10 euro (aveva un carnet di titoli di viaggio da 2,5 euro). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cadore: l'autista si sfoga, "Troppo stress. Sbagliato col bimbo, pagherò"

Salvatore Russotto si è presentato in tribunale confessando di aver lasciato a piedi Riccardo, un bambino di 11 anni, martedì pomeriggio a San Vito di Cadore.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo nella neve, dopo che l’autista del bus gli ha detto di scendere perché aveva il biglietto sbagliato.

