Cadavere nella torre la notizia shock | è proprio lei!

La notizia ha fatto il giro del paese: il corpo trovato nella torre è proprio Daniela Ruggi, la ragazza scomparsa nell’Appennino modenese lo scorso settembre. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, portando ancora più dolore tra amici e familiari. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo, mentre si aspetta l’autopsia per capire le cause della morte. La scomparsa di Daniela aveva lasciato tutti senza parole, e ora la tragica scoperta riaccende il dolore e la rabbia.

Arriva una conferma ufficiale nel caso Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nell'Appennino modenese nel settembre 2024. I resti umani rinvenuti il 1° gennaio all'interno di una torre diroccata, a breve distanza dall'abitazione della donna, sono stati identificati come appartenenti a Daniela Ruggi grazie agli esami del Dna. La svolta nel caso: il Dna conferma l'identità dei resti. Secondo quanto ricostruito, la comparazione genetica è stata eseguita confrontando i campioni con materiale biologico ricavato da oggetti personali e con il profilo genetico della madre. L'esito ha consentito di attribuire con certezza l'identità dei resti.

