Csinistra | galassia ' centrista' a convention Spadafora ' prove' di Margherita 2.0**

Roma si prepara a una convention che riunisce diverse anime della sinistra centrista. Spadafora invita a costruire un progetto politico che possa attrarre chi si sente lontano dal Pd e dai 5 Stelle, puntando a coinvolgere anche chi ha smesso di votare. La sfida è creare un’alleanza che dia voce a chi cerca una nuova strada nel centrosinistra.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - L'obiettivo è comune. Costruire un progetto politico che allarghi all'offerta al 'centro' della coalizione progressista, che parli ai delusi, a chi non si riconosce nel Pd o nei 5 Stelle, a chi non vota più. Ma che ci arrivino insieme è ancora una scommessa. Oggi all'Eur l'ex-ministro grillino Vincenzo Spadafora, alla convention della sua associazione Primavera, ha riunito le varie realtà che compongono la attuale variegata galassia 'centrista'. Italia Viva, Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato, Più Uno di cui è promotore Ernesto Maria Ruffini e i sindaci di Genova e Milano, Silvia Salis e Beppe Sala. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **C.sinistra: galassia 'centrista' a convention Spadafora, 'prove' di Margherita 2.0**

Approfondimenti su Spadafora Margherita

In un contesto politico complesso, Spadafora suggerisce un’ipotesi di rinnovamento attraverso una

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spadafora Margherita

**C.sinistra: Spadafora con Onorato, Boschi e Ruffini, obiettivo costituente 'quarta gamba'**Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Quarta gamba, Margherita 2.0, tenda, casa riformista. Da mesi, diverse personalità si sono messe in marcia per provare a ... iltempo.it

NanoTV. . }Roma Silvia Salis alla Convention di Primavera. La sindaca di Genova molto attesa alla Convention promossa dall’ex ministro Spadafora #NANOTV - facebook.com facebook

Nell’interessante intervista al "Corriere" di Vincenzo Spadafora, che annuncia l'apertura della convention dell'associazione Primavera da parte di Silvia Salis, da notare la frase "la destra non governa, amministra la rassegnazione”. x.com