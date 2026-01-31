CMilano | inaccettabile toghe appiattite

Questa mattina a Milano, il procuratore ha commentato duramente le accuse di parzialità contro i giudici. Ha detto chiaramente che non è accettabile sostenere che i magistrati siano appiattiti sulle richieste del pubblico ministero e che non siano abbastanza imparziali. Le parole arrivano dopo le polemiche sulla presunta mancanza di indipendenza nel sistema giudiziario locale.

11.00 "Non è accettabile" sostenere che "i giudici non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del 'collega' Pm. Se l'affermazione "fosse vera, vi sarebbe una grave emergenza per lo Stato di diritto. Ma essa significativamente non risulta rilevata da alcun organismo". Così il presidente della Corte d'Appello di Milano, Ondei, all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza, tra gli altri, del ministro della Giustizia Carlo Nordio. "La realtà è che la magistratura è un ordine sano".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

