Buon onomastico Ciro oggi 31 gennaio | video e immagini di auguri da condividere

Oggi 31 gennaio si celebra San Ciro d’ Alessandria, il santo patrono di molte città italiane e dei medici. In tutta Italia si condividono video e immagini per augurare buon onomastico a chi porta il suo nome. È una giornata in cui molte persone ricordano questa figura religiosa, invocandola per i lavori nei campi e per proteggersi dai naufragi.

Oggi 31 gennaio si festeggia San Ciro d’ Alessandria. Santo patrono di numerosi comuni italiani e dei medici, viene invocato per i lavori dei campi e contro i naufragi. Nato da famiglia cristiana ad Alessandria d’Egitto, studiò medicina ed iniziò ad esercitare in una famosa scuola della città. San Ciro d’Alessandria, il medico che aiutava i poveri. Secondo quanto viene riferito dalla tradizione somministrava cure gratuite ai poveri e incitava i malati a trovare conforto nella fede e nella preghiera. In seguito i medici alessandrini divennero oggetto di persecuzione con l’accusa di magia durante l’i mpero di Diocleziano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ciro oggi 31 gennaio: video e immagini di auguri da condividere Approfondimenti su San Ciro Alessandria Buon onomastico Mario oggi 19 gennaio: video e immagini di auguri da condividere Oggi, 19 gennaio, si celebra l’onomastico di Mario, venerato come martire nella tradizione cristiana. Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio: video, gif e immagini di auguri da condividere Oggi, 16 gennaio, si celebra l’onomastico di Marcello, in occasione del ricordo di San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa dal 308 al 309. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Ciro Alessandria Argomenti discussi: Il Santo del giorno: S. Giovanni Bosco. Auguri Martina, buon onomastico/ Frasi e immagini da inviare oggi, 30 gennaio 2026Auguri Marina, buon onomastico: frasi e immagini da inviare oggi, 30 gennaio, anche per celebrare la compatrona di Roma ... ilsussidiario.net AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: Una giornata speciale…Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ... ilsussidiario.net Buon onomastico a tutti i Ciro, nella maniera più troisiana possibile #massimotroisi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.